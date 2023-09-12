Официального подтверждения не было

Евросоюз исключит из санкционного списка бизнесменов Григория Березкина, Александра Шульгина и Фархада Ахмедова. Об этом во вторник, 12 сентября, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Reuters, введенные против них рестрикции утратят силу 15 сентября.

Официальное подтверждение этой информации не поступало.

Ранее Всемирная торговая организация предупредила, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира.

При этом депутат нидерландской партии "Форум за демократию" (FVD), европарламентарий Марсель де Грааф заявил, что с точки зрения экономики фактически Россия уже является победителем в конфликте с США и НАТО, в то время как ЕС уже во многом проиграл.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"