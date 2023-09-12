Литва будет конфисковывать въезжающие машины с российскими номерами

Такое право дают разъяснения Еврокомиссии

Таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций. Такое заявление сделала во вторник, 12 сентября, министр иностранных дел республики Агне Билотайте.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы, за последние полтора года на литовскую территорию въехало около 58 тысяч автомобилей с российскими номерами, сообщает LRT.

Между тем власти Финляндии решили не исполнять рекомендацию Евросоюза, запрещающую российским туристам въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Причины отказа не сообщаются.

Однако премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава финского МВД Мари Рантанен заявили о необходимости переоценки существующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство в стране. По словам политиков, "необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны".

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