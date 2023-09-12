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Литва будет конфисковывать въезжающие машины с российскими номерами

16:00
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Такое право дают разъяснения Еврокомиссии

Таможенные органы Литвы будут конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, в соответствии с последней интерпретацией Еврокомиссии применения санкций. Такое заявление сделала во вторник, 12 сентября, министр иностранных дел республики Агне Билотайте.
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По данным Службы охраны государственной границы Литвы, за последние полтора года на литовскую территорию въехало около 58 тысяч автомобилей с российскими номерами, сообщает LRT.

Между тем власти Финляндии решили не исполнять рекомендацию Евросоюза, запрещающую российским туристам въезжать в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Причины отказа не сообщаются.

Однако премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава финского МВД Мари Рантанен заявили о необходимости переоценки существующих требований для граждан России на получение виз и вида на жительство в стране. По словам политиков, "необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны".

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