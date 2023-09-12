Ким Чен Ын приехал в Россию на встречу с Владимиром Путиным

Завтра он встретится с Владимиром Путиным

Ким Чен Ын приехал с официальным визитом в Россию. Сегодня вечером поезд лидера Северной Кореи прибыл на станцию Хасан в Приморском крае.

Лидера КНДР встречал глава Минприроды Александр Козлов. Это вторая поездка Ким Чен Ына в Россию. До этого он приезжал в 2019 году.

Как ожидается, завтра, 13 сентября, Ким Чен Ын встретится с Владимиром Путиным. Они проведут переговоры в составе делегаций и при необходимости поговорят тет-а-тет.

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