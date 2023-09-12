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Подоляк назвал западные санкции против России фикцией

16:03
  • вторник
  • 12 сентября 2023

В Киеве в очередной раз пожаловались на неэффективность санкций в отношении Москвы

Введенные странами "коллективного" Запада рестрикции против Росси являются всего лишь "фикцией". Об этом в интервью телеведущей Наталье Влащенко заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.   

Подоляк назвал ООН "фиктивной" организацией
В Киеве пожаловались, что Россия научилась обходить западные санкции

"Санкции – это хорошо, но где они? О каких санкциях мы говорим? Это фикция!" – заявил Подоляк, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президентский советник подчеркнул, что, несмотря на введение западными странами антироссийских санкций, Москва все еще продолжает торговлю с американскими и европейскими компаниями. По его словам, пока Вашингтон и Брюссель продолжают "бездействовать", Россия наращивает оборонительный потенциал в зоне военной спецоперации, в том числе и за счет несовершенства экономических ограничений Запада.  

Ранее член комитета по вопросам бюджета Верховной рады Украины Тарас Батенко заявил, что понимание неизбежности введения новых санкций позволило России научиться обходить рестрикции США и ЕС. По мнению украинского депутата, антироссийские санкции, направленные на ограничение экспорта энергоносителей, не работают в "полной мере".

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