Спецслужбы Украины возбудили уголовное дело против журналиста Бабченко*

Сам иноагент не знает, что именно он нарушил

Аркадий Бабченко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Службой безопасности Украины. Журналист внесен Минюстом России в список иноагентов, включен в перечень террористов и экстремистов.

Как сообщил сам Бабченко украинским СМИ, в базе пограничников на него есть ориентировка. Они должны задержать журналиста, как только он пересечет границу Украины, и отправить его в Лукьяновское СИЗО.

По словам Бабченко, он не знает, что именно нарушил. Однако предполагает, что дело возбуждено из-за оскорблений в адрес Владимира Зеленского. Журналист заявил коллегам, что Украина его предала: он уверен, что в случае задержания его экстрадируют в Россию.

Россию Бабченко покинул в 2017 году, а в 2018-м участвовал в инсценировке собственного убийства в Киеве. В январе 2023 года МВД России объявило журналиста в розыск – по какой именно статье - не уточнялось, передает РИА Новости.

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* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

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