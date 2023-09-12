"Единая Россия" одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в ТиНАО

У "Единой России" 154 мандата

Партия "Единая Россия" одержала абсолютную победу на муниципальных выборах в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Об этом сообщил секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

"Ни для кого уже не секрет – именно результаты по количеству победивших кандидатов от какой-либо партии, потому что все протоколы введены в ГАС "Выборы", нигде зависших результатов нет. Предвосхитив результаты, которые определили территориальные избирательные комиссии Троицка, 162 мандата, которые разыгрывались, распределились следующим образом: один кандидат от партии "Новые люди" победил, один кандидат – от партии "Справедливая Россия – За правду", шесть – самовыдвиженцев и 154 кандидата – от партии "Единая Россия", – сказал Попов.

Кампания проходила в 13 муниципальных образованиях города.

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