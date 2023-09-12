Андрей Бочкарёв: В ближайшие 10 лет в Москве планируется построить 39 станций метро

Это позволит обеспечить высокую пешую доступность станций практически для всех жителей Москвы

В ближайшее десятилетие в столице планируется построить и открыть 39 станций метро. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"В настоящее время в Москве строится порядка 35 километров новых линий и 15 станций метро. Всего в наших планах на горизонте 10 лет запроектировать и построить 39 станций метро. Это позволит обеспечить высокую пешую доступность станций практически для всех жителей Москвы", — сказал Бочкарёв.

По его словам, благодаря комплексному подходу к формированию единого транспортного каркаса у москвичей появляется больше возможностей для составления маршрутов, а значит, лучше распределяются потоки пассажиров, снижается загруженность общественного транспорта и сокращается время в пути.

В свою очередь, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что столичные специалисты готовы обеспечить высокие темпы развития метро при неизменно высоком уровне качества.

"Сегодня в подземном строительстве помогают современное оборудование и цифровые технологии. Однако ключ к успеху – это богатый опыт и широкие компетенции московских метростроителей, которые способны решить любую задачу по созданию новых веток и станций, даже в условиях плотной городской застройки с большим количеством подземных коммуникаций", – подчеркнул Юрий Кравцов.

Только за последний год при участии специалистов инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" было полностью завершено строительство Большой кольцевой линии и новых участков Солнцевской и Люблинско-Дмитровской веток метро.

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