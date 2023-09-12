Школьную столовую в Кызыле закрыли после массового отравления учеников

За помощью обратились более 40 человек

Власти Тувы закрыли столовую одной из школ Кызыла. Причиной стало массовое отравление – с жалобами на острую кишечную инфекцию обратились 45 человек. Шестеро из них госпитализированы, сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

По оперативной информации, в больницы попали пятеро учащихся школы и один взрослый. Пищеблок закрыт до выяснения всех причин инцидента и их устранения, написал Ховалыг в Telegram.

Специалисты выясняют все обстоятельства отравления, ищут возбудителя инфекции. Взяты анализы у работников столовой, исследуются образцы пищи, которую ели школьники.

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