Премьер Польши поставил ультиматум Еврокомиссии

Моравецкий потребовал запретить экспорт украинского зерна

Европейской комиссии направлен ультиматум по вопросу продления запрета ввоза украинского зерна. Его автор - премьер-министр Польши. Об этом сообщил сам Матеуш Моравецкий.

Польский премьер заявил журналистам, что правительство намерено прежде всего заботиться о безопасности польских фермеров. Требование ЕК польские власти выдвинули следующее: запрет ввоза четырех видов украинского зерна с 15 сентября. В противном случае Варшава в одностороннем порядке закроет границы для сельхозпродукции с Украины.

На Украине к шагам Польши и еще четырех стран ЕС отнеслись резко отрицательно. Владимир Зеленский заявил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае продления запрета зернового экспорта, передает РИА Новости.

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