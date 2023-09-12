Путин выразил соболезнования в связи с жертвами наводнения в Ливии

Жертвами стали несколько тысяч человек

Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с жертвами шторма "Дэниэл".

"Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны", - говорится в телеграмме.

Россия готова оказать властям Ливии необходимое содействие, подчеркивается в телеграмме.

Шторм "Дэниэл" обрушился на восток Ливии в минувшие выходные. Погибли более трех тысяч человек, еще несколько тысяч пропали без вести.

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