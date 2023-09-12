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В США заявили о стратегической победе ВС России

17:47
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Плачевное положение ВСУ уже ничто не изменит

Изолировать Крым от остальной России – а тем более захватить полуостров – у ВСУ нет никакой возможности. Если украинские войска приблизятся к побережью, русские больше не станут сдерживаться, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: бойцы ВСУ сдаются в плен из-за невыполнимых приказов
Полковник Макгрегор призвал выслушать русских для завершения конфликта на Украине

По словам Макгрегора, Путин в курсе, что украинские войска сейчас в ужасном состоянии. Факторов, способных изменить плачевное положение ВСУ нет, так как им был нанесен тяжелый урон.

Полковник заявил, что стратегически сейчас побеждают русские: они не понесли тех потерь, которые им пытается приписать Запад. В то время как потери украинской стороны огромны, и для них продолжать "наступление" рискованно и безрассудно - их уничтожат, заявил Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judge Napolitano.

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