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Собянин: Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек

18:12
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Форум стал главным летним фестивалем Москвы

В 2023 году Московский урбанистический форум посетили более 7,5 млн человек. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"В столице больше месяца проходил Московский урбанистический форум. Впервые он объединил сразу четыре больших городских площадки: "Зарядье", Гостиный двор, выставочный зал "Манеж" и "Лужники". МУФ посетили свыше 7,5 млн человек", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Форум стал главным летним фестивалем Москвы с разнообразной познавательной, культурно-развлекательной программой для жителей и гостей города.

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