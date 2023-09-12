Число случаев отравления готовой едой в Петербурге приблизилось к трем сотням

В больницах остаются 137 человек

Число случаев отравления готовой едой в Санкт-Петербурге растет. Местное управление Роспотребнадзора сообщает о 274 случаях кишечной инфекции.

О начале расследования случаев отравления сообщалось еще в пятницу. Эксперты ведомства занялись компаниейемизготовителя готовой еды "Грин Бокс" и сервисом доставки продуктов на дом "Самокат". Поводом стало выявление 34 случаев кишечной инфекции после дистанционной покупки этой продукции.

По данным Роспотребнадзора, на площадках компании "Грин Бокс" выявлены грубые нарушения санитарных норм, включая несоблюдение сроков годности продуктов и условий их хранения. На сегодняшний день 56 заболевшим поставлен диагноз сальмонеллез. В больницах остаются 137 человек, в том числе трое детей, передает РИА Новости.

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