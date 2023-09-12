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Конгресс США запустил процедуру импичмента Байдена

18:55
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Расследование подтвердило, что президент лгал американцам

Комитет палаты представителей запускает расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Джо Байдена. Об этом заявил спикер палаты, республиканец Кевин Маккарти.

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Маккарти объявил о некоторых итогах расследований. В частности, законодатели установили: Байден лгал американцам, говоря, что не знает о бизнесе членов своей семьи.

Республиканцы из комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса в мае заявили, что получили доказательства того, что члены семьи Байдена получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний. Банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней люди и их фирмы получили более 10 миллионов долларов от иностранцев и их компаний, передает ТАСС.

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