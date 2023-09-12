В СБУ удивились заявлению Бабченко* о возбуждении против него дела

В спецслужбе дела не открывали

Заявление журналиста Аркадия Бабченко (включенного Минюстом России в реестр иноагентов) о возбуждении против него уголовного дела удивило сотрудников Службы безопасности Украины. В спецслужбе заявили, что никакого дела не открывали.

Ранее украинские СМИ опубликовали заявление Бабченко, известного в прошлом работой на СБУ. Журналист заявил, что спецслужба открыла против него уголовное дело. А пограничникам, якобы, приказано отправить его в СИЗО, как только Бабченко пересечет границу Украины.

Журналист на протяжении нескольких лет в своих публикациях резко критиковал российские власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уехав из России, он пообещал вернуться в Москву на танке Abrams под флагом НАТО. Летом 2018 года Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день "воскресший" журналист появился на пресс-конференции СБУ, передает РИА Новости.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

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