В день программиста в России пройдет "ИТ-диктант"

Задача тестирования — оценить уровень компетенций участников

13 сентября в России пройдет Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям "ИТ-диктант", она приурочена ко Дню программиста, который отмечается в 256-й день года.

Задача тестирования — оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками. Проходя тестирование, пользователь получает объективную оценку своих цифровых навыков.

ИТ-диктант содержит несколько уровней: для учеников начальной школы (1-4 классы), стандартное тестирование, и PRO-версия - для тех, кто уверен в своем высоком уровне цифровой грамотности.

Диктант представляет собой набор тестовых заданий разных уровней сложности (32 вопроса), от основ работы с компьютерной техникой до проверки навыков работы в социальных сетях и защиты личных данных – всего 8 направлений развития цифровых компетенций.

Тестирование откроется в 00:00 по московскому времени и закроется в 00:00 14 сентября. Ссылка для прохождения: https://ит-диктант.рф/.

При онлайн-тестировании результаты можно посмотреть сразу после прохождения. Результаты ИТ-диктанта, организованного на очных площадках, оглашаются в течение 2-3 дней после подсчета баллов.

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