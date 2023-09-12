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Зеленский издал указ о тотальной проверке военно-врачебных комиссий

20:25
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Проверят обоснованность выдачи справок о непригодности к военной службе

Военно-врачебные комиссии Украины проверят на предмет обоснованности ранее принятых решений о негодности военнообязанных. В тексте указа, подписанного Владимиром Зеленским, говорится, что таким образом вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа.

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Ранее украинский лидер заявлял, что будет пересмотрена система определения пригодности к военной службе. Новый порядок даст больше возможностей командирам привлекать военнослужащих к выполнению задач, а также позволит исключить манипуляции с понятием ограниченной пригодности.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине 24 февраля 2022 года. Она постоянно продлевается. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за рубеж, повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. Украинские СМИ пишут, что многие украинцы месяцами не выходят из дома, чтобы не попасть в зону боевых действий, передает ТАСС.

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