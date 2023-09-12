ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родителей Илона Маска довели до банкротства ученые из СССР

20:55
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Изумрудный бизнес рухнул

Достижения советских ученых довели до банкротства семью миллиардера Илона Маска. Налаженный бизнес рухнул из-за одного сделанного в СССР открытия, пишет биограф основателя компании SpaceX Уолтер Айзексон.

Илон Маск признался в непонимании происходящего в мировой экономике
Илон Маск рассказал об уязвимости Leopard 2

Книга "Илон Маск" рассказывает о том, что отец Илона, Эррол Маск, в 1980-е годы владел изумрудным бизнесом в ЮАР. Драгоценные камни, добываемые в трех замбийских шахтах, после огранки в Йоханнесбурге отправлялись за границу для продажи. Эррол возил их лично, он признавался, что схема была не вполне легальная.

Эррол Маск успел заработать на драгоценных камнях около 210 тысяч долларов. Однако в 80-х годах советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов. Налаженный бизнес разорился, Маск потерял все свои изумрудные доходы, пишет Айзексон.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.