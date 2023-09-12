Родителей Илона Маска довели до банкротства ученые из СССР

Изумрудный бизнес рухнул

Достижения советских ученых довели до банкротства семью миллиардера Илона Маска. Налаженный бизнес рухнул из-за одного сделанного в СССР открытия, пишет биограф основателя компании SpaceX Уолтер Айзексон.

Книга "Илон Маск" рассказывает о том, что отец Илона, Эррол Маск, в 1980-е годы владел изумрудным бизнесом в ЮАР. Драгоценные камни, добываемые в трех замбийских шахтах, после огранки в Йоханнесбурге отправлялись за границу для продажи. Эррол возил их лично, он признавался, что схема была не вполне легальная.

Эррол Маск успел заработать на драгоценных камнях около 210 тысяч долларов. Однако в 80-х годах советские ученые разработали технологию производства искусственных изумрудов. Налаженный бизнес разорился, Маск потерял все свои изумрудные доходы, пишет Айзексон.

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