Подозреваемый в двойном убийстве на Фестивальной улице задержан

Им оказался 23-летний мужчина

Столичное управление МВД сообщило о задержании подозреваемого в убийстве двух мужчин на Фестивальной улице.

Им оказался 23-летний мужчина. Его задержали в Зеленограде.

"Для установления личности и задержания злоумышленника полицейским понадобилось менее суток", - говорится в сообщении МВД.

12 сентября утром в парке возле Фестивальной улицы на севере Москвы обнаружили тело мужчины с отсеченной головой и множественными колото-резаными ранами. Позднее в квартире в 600 метрах от места убийства было найдено еще одно тело с похожими повреждениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"