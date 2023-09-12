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Подозреваемый в двойном убийстве на Фестивальной улице задержан

20:57
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Им оказался 23-летний мужчина

Столичное управление МВД сообщило о задержании подозреваемого в убийстве двух мужчин на Фестивальной улице.

Им оказался 23-летний мужчина. Его задержали в Зеленограде.

"Для установления личности и задержания злоумышленника полицейским понадобилось менее суток", - говорится в сообщении МВД.

12 сентября утром в парке возле Фестивальной улицы на севере Москвы обнаружили тело мужчины с отсеченной головой и множественными колото-резаными ранами. Позднее в квартире в 600 метрах от места убийства было найдено еще одно тело с похожими повреждениями.

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