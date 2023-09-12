Ракету "Союз" вывезли на стартовый стол Байконура

Ее уже установили в вертикальное положение

На Байконуре идут последние приготовления к запуску корабля "Союз МС-24". Ракету сегодня вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили в вертикальное положение. Космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел Охара отправятся на МКС уже в ближайшую пятницу.

На дороге железной начинается дорога космическая. Ракету везут на стартовую площадку. Очень медленно, со скоростью пешехода, чья-то мечта о полёте к звёздам становится реальностью. В космос впервые отправятся россиянин Николай Чуб и американский астронавт Лорел Охара. А вот для командира корабля Олега Кононенко предстоящий полёт станет пятым по счёту. Олег уже провёл на орбите 736 суток, 18 часов и 43 минуты. Больше всех в мире из действующих космонавтов и астронавтов. Тридцать два часа и тринадцать минут в открытом космосе.

Американка должна вернуться на землю в марте следующего года. А вот у наших космонавтов – экспедиция годовая. Рассчитана на 375 суток. По плану предстоит провести более шестидесяти научных экспериментов, многие из которых являются этапами подготовки для полётов в дальний космос. Есть такие интересные, как изучение влияния многонационального экипажа на межличностные и межгрупповые взаимоотношения. Или исследование надёжности профессиональной деятельности человека при длительном космическом полёте. Во время выходов в открытый космос проведут осмотр МКС и исследование процессов коррозии внешней обшивки.

На ракете нарисована чайка – эмблема московского художественного театра имени Чехова. Начиная с этого полёта, Роскосмос и МХТ ввели новую традицию: перед полётом экипаж будет смотреть не только фильм "Белое солнце пустыни", но и спектакль в театре. Первым была постановка по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" под названием "Не покидай свою планету". Очень символично.

Для себя члены экипажа выбрали позывной – "Антарес". Так называется самая яркая звезда в созвездии Скорпиона. И хоть до неё экипаж корабля не долетит, всё-таки нас разделяют 550 миллионов световых лет, путешествие всё равно обещает быть ярким, как эта звезда. Запуск в пятницу.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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