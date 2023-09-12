Мишустин анонсировал подготовку свыше 1 млн специалистов по беспилотникам

Выпуск беспилотников будет увеличен

В ближайшие семь лет в России планируют удвоить выпуск тяжёлых и средних беспилотных аппаратов. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии.

По поручению президента был разработан нацпроект для развития этой отрасли. Применение БПЛА - эффективно во многих секторах экономики и позволяет серьезно снизить расходы, например в сельском хозяйстве на обработку полей, а в энергетике - на мониторинг состояния сетей. Сфер использования много - картография, геологоразведка, экология. Важно - увеличить долю отечественных аппаратов до 70%.

"Чтобы наша страна могла занять достойное место на перспективном рынке, необходим, конечно, системный подход. Президент акцентировал внимание на том, что в такой сфере, как беспилотная авиация, мы должны идти на шаг впереди наших конкурентов. И считаю, что все возможности для этого есть. В рамках расширения сектора станем создавать инфраструктуру для обеспечения полётов на территории страны − в едином воздушном пространстве. Для разработчиков, производителей, пользователей, эксплуатантов появятся цифровые решения. Также, как мы рассчитываем, будут подготовлены свыше 1 миллиона специалистов", - заявил Мишустин.



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