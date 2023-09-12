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Американская партия решила оформить опекунство над Байденом

21:30
  • вторник
  • 12 сентября 2023

Рукопожатия с воздухом вызывают сомнения в психическом здоровье президента

Президент США Джо Байден нуждается в опеке. Острота ума и общее состояние здоровья лидеров страны - не те вопросы, к которым стоит подходить легкомысленно, это проблема национальной безопасности, заявили в американской Либертарианской партии.

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В заявлении, опубликованном в соцсети X (бывшая Twitter), сказано, что партия намерена подать заявление об опекунстве над Байденом. Второй кандидат - "замирающий" лидер республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом.

Отмечается, что провалы в памяти, "замирания" и бессвязные заявления политиков - не причуды, а тревожные сигналы. Партия пишет, что моменты замешательства Байдена "вызывают тревогу". Рукопожатия с воздухом и забывчивость президента вызывают законные сомнения в его психической пригодности к должности президента, передает РИА Новости.

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