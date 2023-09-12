Су-24 потерпел крушение под Волгоградом

Самолет упал в безлюдной местности

Самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области. О чрезвычайном происшествии сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, Су-24 выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту самолета не было. Фронтовой бомбардировщик рухнул в безлюдной местности, в Калачевском районе Волгоградской области.

К месту происшествия направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы. Данных о судьбе экипажа пока не поступало, идут поиски.

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