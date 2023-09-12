Россию назвали "острой угрозой" для США

В Пентагоне считают, что Москва готова к кибератакам на Вашингтон

Россия продолжает совершенствовать свои возможности в "шпионаже, влиянии и проведении атак", решили в Пентагоне. В опубликованной американским военным ведомством киберстратегии утверждается, что Москва представляет "острую угрозу" для Вашингтона в киберпространстве.

В документе сказано, что Россия предприняла усилия по манипулированию и подрыву доверия к выборам в США. По мнению авторов доклада, в кризисной ситуации Москва готова запустить схожие кибератаки против Вашингтона, его союзников и партнеров.

Во время предвыборной кампании 2016 года федеральных органы начали расследование на предмет возможных связей кандидата в президенты Дональда Трампа и его помощников с Россией. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы. В Москве неоднократно заявляли о непричастности к кибератакам, передает РИА Новости.

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