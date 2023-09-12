Власти Франции приостановили продажи iPhone 12

Выявлено слишком сильное излучение

Компании Apple предписано приостановить продажи iPhone 12 во Франции. У модели слишком сильное электромагнитное излучение, решили французские регулирующие органы.

Как сообщает France Press, лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 Вт на килограмм. В то время как стандартом является показатель в 4,0 Вт на килограмм.

Что касается уже проданных телефонов, то Apple предписано в кратчайшие сроки принять меры и привести гаджеты в соответствие требованиям. В противном случае компании придется их отозвать, передает РИА Новости.

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