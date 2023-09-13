Политолог Орлов объяснил, как Россия совершает "поворот на Восток"

Должны быть конкретные параметры и конкретный формат

Какие конкретные задачи предстоит решить России, чтобы рост экономического партнерства с государствами Азии и Тихоокеанского региона принял долгосрочный и разнообразный характер? Может ли наша страна помочь Северной Корее стать активным участником международного сотрудничества на Дальнем Востоке?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил политолог Дмитрий Орлов.

"У поворота на Восток, который Россия осуществляет, должны быть конкретные параметры и конкретный формат. И этот формат - это как раз поворот нашей экономики к Азиатско-Тихоокеанскому региону и к Индии. Поворот означает товарные потоки, ориентацию на рынки, новую инфраструктуру. Дорога от Урала до Дальнего Востока очень давно востребована, и часть ее уже была построена. Нужно, чтобы по значению в национальной экономике эти маршруты были не менее важны, чем в свое время Транссиб или чем теперь БАМ", - указал эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео

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