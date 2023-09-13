Шоу фриков: что такое "дипломатия эмоций" по-украински

Джо Байден - их кумир и объект для подражания

Украинские деятели снова выступают застрельщиками в мировой политической повестке. Да что там политика - одной фразой оценить интеллектуальный потенциал любой нации мало какой эксперт или политолог способен. А вот советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выставил невысокую оценку интеллекту Индии и Китая: "В чем проблема Индии, Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению".

Все потому, что Дели и Пекин не дают Михаилу Подоляку ни денег, ни снарядов. То ли дело интеллектуальный потенциал Украины! В послемайданном параде персонажей каждый тянет на гения. Петр Порошенко, которого нечасто видели трезвым. Михаил Саакашвили, заслуживший репутацию бесноватого, сейчас в грузинской тюрьме. Да и сам Зеленский, поддерживающий себя препаратами, укрепляющими ясность мысли и бодрость духа.

Интеллектуальный потенциал президента Украины проявил себя в полной мере в интервью изданию Economist. В котором Зеленский пообещал, что Трамп Путина не поддержит, а европейцам, медлящим с очередной помощью, посулил бунт украинских мигрантов: "Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена".

Тут какая-то интеллектуальная травма. Если Украина уже почти Европа, то эти новые европейцы - долгожданные гости. Работящие, культурные, полные европейских ценностей, готовые влиться с разбегу в европейское общество на равных. Чего тогда пугать Европу таким подарком? Если Зеленский угрожает ЕС нашествием украинцев, значит, граждан своей страны он считает полчищем голодной саранчи, которая готова только потреблять бесконечную помощь, требовать все больше денег, не желая работать на благо Европы?

Видимо, осознавая наличие интеллектуальных диссонансов в украинской верхушке, зарубежные друзья поддержали проведение в Киеве "саммита первых леди", посвященного психическому здоровью. До чего же своевременная инициатива! С учетом того, что в Киеве решили призывать на фронт даже людей с психическими расстройствами. Может, из высоких кабинетов?

Проводил саммит британский коллега Зеленского комик Стивен Фрай. А сам украинский лидер заявил, что его страна занимается "дипломатией эмоций". То есть то на жалость бьет, то угрожает запустить в Европу толпы неадекватных соотечественников. Хотя мы же понимаем, на кого ориентируется Украина: на человека с безграничным интеллектуальным потенциалом и крепким психическим здоровьем - олицетворением свободного мира. Джо Байден их кумир.

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