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Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

07:27
  • среда
  • 13 сентября 2023

В ближайшее время начнутся переговоры

Владимир Путин прибыл на космодром Восточный, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.

Руководитель Северной Кореи приехал в Россию накануне с первым зарубежным визитом с начала пандемии. В ближайшее время начнутся переговоры.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в планах встреча двух делегаций, а при необходимости лидеры продолжат общение в формате один на один. Главные темы - двусторонние отношение и международные вопросы.

Во Владивостоке тем временем завершает работу Восточный экономический форум. Сегодня на девяти сессиях участники обсудят инвестиционный потенциал, глобальную альтернативу доминированию Запада и другие темы.

А накануне все внимание было приковано к выступлению Владимира Путина. Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали ждет модернизация, скоростные автомобильные дороги пройдут через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. Но не только эти проекты интересовали гостей из десятков стран. Темой разговора стали глобальная экономика и международная политика. 

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Владимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын
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