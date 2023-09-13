Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

В ближайшее время начнутся переговоры

Владимир Путин прибыл на космодром Восточный, где встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщила пресс-служба Кремля.

Руководитель Северной Кореи приехал в Россию накануне с первым зарубежным визитом с начала пандемии. В ближайшее время начнутся переговоры.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в планах встреча двух делегаций, а при необходимости лидеры продолжат общение в формате один на один. Главные темы - двусторонние отношение и международные вопросы.

Во Владивостоке тем временем завершает работу Восточный экономический форум. Сегодня на девяти сессиях участники обсудят инвестиционный потенциал, глобальную альтернативу доминированию Запада и другие темы.

А накануне все внимание было приковано к выступлению Владимира Путина. Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали ждет модернизация, скоростные автомобильные дороги пройдут через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана. Но не только эти проекты интересовали гостей из десятков стран. Темой разговора стали глобальная экономика и международная политика.

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