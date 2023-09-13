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Новороссийские десантники подбили британский танк Challenger

09:13
  • среда
  • 13 сентября 2023

Поставленную киевскому режиму западную бронетехнику уничтожил расчет ПТРК "Корнет"

Артиллеристы группировки "Восток" поразили четыре пункта временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ в районе Урожайного и Угледара, сообщили в Минобороны России.

На южнодонецком направлении передовые подразделения пресекли попытку выдвижения двух групп пехоты противника. Точно в цель отработали "Солнцепеки" группировки "Юг", уничтожив два опорника и скопление живой силы неприятеля. Российские дроны-камикадзе поразили пять блиндажей и пункт временной дислокации боевиков.

А новороссийские десантники подбили еще один британский танк "Челленджер". Поставленную киевскому режиму западную бронетехнику уничтожил расчет ПТРК "Корнет". Передвижение колонн противника обнаружили наши разведчики - на перехват сразу выдвинулась группа бойцов ВДВ. Момент поражения "гордости армии Соединенного Королевства" зафиксировали российские беспилотники. Это уже как минимум второй подбитый "Челленджер" в зоне СВО.

Украинский беспилотник-разведчик вывели из строя наши специалисты радиоэлектронной борьбы. Дрон "ослепили", и он попал в зону действия российских средств ПВО.

Расчет станции помех "Красуха-С4" Центрального военного округа постоянно сканирует воздушное пространство. Комплекс способен найти любой движущийся в небе объект, в том числе низколетящий, на расстоянии до 150 километров. Во время спецоперации "Красуха" постоянно показывает свою высокую эффективность.

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