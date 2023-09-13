Стали известны имена новых героев спецоперации

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Черкашин уничтожил дрон противника

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Андрей Бугримов, продвигаясь вглубь обороны ВСУ, обнаружил замаскированный опорный пункт противника и передал его координаты. А затем корректировал огонь наших танков, указывая точное расположение боевиков и вражеской техники. В результате уничтожены легко-бронированный автомобиль, три установки ПТУР, пулеметный расчет и до 20 радикалов. Неприятель был выбит с занимаемых позиций.

Гвардии старший лейтенант Дмитрий Черкашин обнаружил украинский беспилотник "Валькирия", который направлял удары вражеской артиллерии по российским позициям. Точным выстрелом из ПЗРК Дмитрий уничтожил дрон противника и, несмотря на минометный огонь националистов, продолжил выполнять задачи по прикрытию наших подразделений с воздуха. Вскоре артрасчеты радикалов были подавлены российскими орудиями.

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