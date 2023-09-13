Небензя: США не стремятся к миру на Украине

Западные спонсоры Киева ведут лицемерную политику

Соединенные Штаты не стремятся к миру на Украине, продолжая накачивать Киев оружием. Об этом заявил российский постпред при ООН на заседании Совбеза, передает "ТВ Центр".

Василий Небензя отметил лицемерную позицию западных спонсоров Киева, которые уже поставляют ВСУ снаряды с обедненным ураном и запрещенные в большинстве стран мира кассетные боеприпасы. Дипломат сослался на данные правозащитной организации Human Rights Watch, где подчеркивают: от кассетных бомб страдает прежде всего мирное население, а их жертвами чаще всего становятся дети.

"Решение США о поставке кассетных бомб Украине в организации назвали бессовестным. В ответ на это, судя по поступающим сообщениям, в администрации Байдена готовят решение о поставках киевскому режиму ракет большой дальности с кассетными боеприпасами. При этом, по данным исследовательской службы Конгресса США, до трети кассет из новых боеприпасов могут не разорваться и остаться в земле в качестве угрозы на многие десятилетия для мирных граждан. Спрашивается, чем руководствуются в Вашингтоне и Лондоне, санкционируя подобные очевидные преступления?", - указал дипломат.

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