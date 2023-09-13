Минобороны сообщило об ударе ВСУ крылатыми ракетами по Севастополю

Повреждены находившиеся на ремонте корабли

Министерство обороны России сообщило утром в среду, что минувшей ночью ВСУ ударили десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе. Кроме того, по сообщению ведомства, радикалы пытались тремя безэкипажными катерами атаковать отряд кораблей Черноморского флота.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера", - указали в ведомстве.

Там добавили, что в результате попадания ракет повреждения получили два находящихся на ремонте корабля.

В конце августа ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Крым. Российская противовоздушная оборона в ночь на 25 августа обнаружила 42 БПЛА над территорией полуострова. Девять беспилотников были уничтожены огнем сил ПВО, остальные 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы - они потерпели крушение, не достигнув цели.

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