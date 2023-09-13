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Путин объяснил решение принять Ким Чен Ына на Восточном

08:16
  • среда
  • 13 сентября 2023

Политики проводят личную встречу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проявляет большой интерес к ракетной технике — так российский президент Владимир Путин объяснил решение провести в среду, 13 сентября, встречу с политиком на космодроме Восточный.
Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Путин отметил, что в КНДР "и космос пытаются развивать", поэтому Ким Чен Ына привезли на космодром, где ему продемонстрируют новые объекты.

Президент России заявил, что в ходе встречи "поговорим по всем вопросам не спеша", поскольку "время есть", сообщает "Интерфакс".

12 сентября Ким Чен Ын приехал с официальным визитом в Россию, его встречал глава российского Минприроды Александр Козлов. Между Москвой и Пхеньяном запланирован полноформатный рабочий диалог, включая переговоры на уровне делегаций, встречу на высшем уровне и официальный обед.

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина. Российский генерал возглавлял военную делегацию, летом побывавшую в Пхеньяне.

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