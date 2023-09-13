Министр ВВС США призвал активнее готовиться к возможной войне с Китаем

Отношения двух стран носят непростой характер

Китай наращивает свои вооруженные силы для потенциальной войны с США — такое заявление сделал во вторник, 12 сентября, министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

По утверждению американского политика, "Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для соперничества с великими державами и для того, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана".

Кендалл заявил, что в случае недостаточных возможностей Соединенных Штатов по "сдерживанию китайской агрессии" существует риск начала полномасштабной войны, поэтому нужно активнее предпринимать усилия для подготовки к такому сценарию, сообщает "Интерфакс".

Отношения между США и Китаем обострены, масла в огонь подлили высказывания американского лидера Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.

Еще одним раздражителем в китайско-американских отношениях, как пишут СМИ, является укрепление партнерских отношений между Вашингтоном и Ханоем на фоне предстоящего визита президента США Джо Байдена во вьетнамскую столицу.

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