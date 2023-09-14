Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последний день лунного месяца и ретро Меркурия

Овны

Этот день необычен – он разделяет прошлое и настоящее. Завтра многое изменится, а сейчас самое время попрощаться с событиями, которые начались летом. Все позади!

Тельцы

Последний день лунного месяца и ретро Меркурия – подходящий момент для символического прощания с неприятностями. Напишите список своих неудач и сожгите.

Близнецы

Хотя сегодня рабочий день, попробуйте найти силы и время на освобождение своего жилища от ненужных вещей. Символическое прощание с хламом будет полезным.

Рак

Вам можно забыть о неполадках, связанных с транспортом, посылками, поездками, а также неудачном опыте общения. Сделайте выводы и отпустите тревогу.

Львы

В ближайшие дни вы можете получить предложение о работе или новом источнике дохода. У вас есть время подготовиться к этому, обновив свое резюме или профиль.

Девы

Заканчивается период подвешенности, когда вы не знали, как поступить. Следите за подсказками: вскоре появится ясность, и вы будете точно знать, как действовать.

Весы

Вы приближаетесь к своему звездному часу, но путь испытаний еще не пройден! Будьте сейчас особенно внимательны и не спешите доверять незнакомым людям.

Скорпионы

Вы не могли не заметить, что с кем-то из старых друзей у вас больше нет ничего общего. Сегодня подходящий день для того, чтобы признаться себе в этом, поставить точку и идти дальше.

Стрельцы

Ваша деловая активность в последнее время была скромной. Скоро все изменится, и к этому нужно начинать готовиться. Вы еще помните свои амбициозные цели?

Козероги

Ждите перемен в отношениях с людьми, живущими в других странах. В учебе тоже скоро все изменится к лучшему, особенно если вы готовы работать над ошибками.

Водолеи

У вас накопились проблемы и тревоги, которыми вы не хотите ни с кем делиться. Но справиться с этим в одиночку будет сложно. Найдите, кому довериться.

Рыбы

Если в личной жизни были моменты, которые вас расстраивали, у звезд есть хорошая новость: скоро все наладится. Но вы должна приложить усилия, сделать первый шаг.

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