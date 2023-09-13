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Правительство Японии ушло в отставку

08:31
  • среда
  • 13 сентября 2023

В новый кабинет министров войдут как минимум пять женщин

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает информагентство Kyodo со ссылкой на официальное заявление премьер-министра страны Фумио Кисида.

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Уточняется, что буквально несколько часов назад глава правительства принял прошения об увольнении от всех министров. При этом авторы публикации подчеркнули, что, несмотря на "спонтанность" такого решения, в ближайшее время действующий премьер-министр Японии проведет переговоры с главой правящей партии Нацуо Ямагути и сформирует новый кабинет министров.  

В издании также добавили, что в новом правительстве, вероятно, сменятся как минимум 13 высокопоставленных чиновников. Примечательно, что 11 из них впервые получат министерские портфели. Помимо это, в "новоиспеченное" правительство войдут пять женщин.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что внешнеполитическая стратегия Москвы и Пекина направлена кардинальное изменение статуса-кво в мире. По его мнению, ВС России должны в ближайшее время покинуть территорию Украины для стабилизации ситуации на европейском континенте.  

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