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Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз личных вещей россиянами

09:25
  • среда
  • 13 сентября 2023

Таможенные службы ЕС будут уделять особое внимание зарегистрированным на территории России автомобилям

Еврокомиссия пересмотрела пояснение к запрету на ввоз гражданами России на территорию ЕС личного транспорта и вещей "широкого спектра", передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ведомства.

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Напомним, что в минувшую пятницу в Еврокомиссии опубликовали документ, согласно которому принятые в отношении Москвы рестрикции распространяются на зарегистрированные в России автомобили. Уточнятся, что теперь россияне не могут въезжать на территорию ЕС на личном транспорте. Примечательно, что запрет ЕК распространяется не только автомобили, но и на другие вещи.

Как отметили в ЕК, при исполнении импортного эмбарго сотрудники таможенных служб стран Евросоюза должны сосредоточить свое внимание на зарегистрированных в России автомобилях. Согласно официальному заявлению ведомства, именно личный транспорт входит в число тех товаров, которые могут быть использованы российскими гражданами для "содействия Кремлю в обходе западных санкций".

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что после корректировки определенных инструкций большая часть ограничительных мер по поводу процедуры ввоза в ЕС личных вещей россиянами была в значительной степени "упрощена".

Ранее в постоянном представительстве России при ЕС сообщили, что такие недружественные действия политико-экономического объединения введены для того, чтобы ограничить въезд российских граждан в ведущие страны Европы. По мнению российских дипломатов, таможенные службы отдельных стран Европейского союза, вероятно, начнут "изымать" у россиян их личные вещи и транспорт.

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