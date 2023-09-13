Путин показал Ким Чен Ыну сборку "Ангары" и автомобиль Aurus

Российский лидер принимает высокого гостя на Дальнем Востоке

В среду, 13 сентября, на Дальнем Востоке проходит встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После личного общения начались переговоры российской и северокорейской делегаций с участием глав государств. В них также принимает участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара" на космодроме Восточный. После этого северокорейский лидер по окончании осмотра цеха оставил краткую запись в книге почетных гостей космодрома.

Владимир Путин отметил, что лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, потому политики и приехали на космодром. Российский лидер подтвердил готовность Москвы оказать Пхеньяну помощь в строительстве космических спутников.

Кроме того, Владимир Путин показал приехавшему в Россию Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus, сообщает РИА Новости.

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