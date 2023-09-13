ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин показал Ким Чен Ыну сборку "Ангары" и автомобиль Aurus

08:56
  • среда
  • 13 сентября 2023

Российский лидер принимает высокого гостя на Дальнем Востоке

В среду, 13 сентября, на Дальнем Востоке проходит встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После личного общения начались переговоры российской и северокорейской делегаций с участием глав государств. В них также принимает участие министр обороны России Сергей Шойгу.
Путин объяснил решение принять Ким Чен Ына на Восточном

Путин продемонстрировал Ким Чен Ыну ход строительства стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара" на космодроме Восточный. После этого северокорейский лидер по окончании осмотра цеха оставил краткую запись в книге почетных гостей космодрома.

Владимир Путин отметил, что лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, потому политики и приехали на космодром. Российский лидер подтвердил готовность Москвы оказать Пхеньяну помощь в строительстве космических спутников.

Кроме того, Владимир Путин показал приехавшему в Россию Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus, сообщает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.