Санкции не достигли своей цели

Вашингтон и Брюссель планировали ослабить и затем "разделить" Россию, однако начатую с этой целью торговую войну проиграли. Такое заявление сделал в среду, 13 сентября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, у США и Евросоюза ничего "не вышло", "развернутая торговая война против России ими проиграна".

Володин отметил, что политику торговой войны Запад начал воплощать "в бессильной злобе из-за утраченного экономического и политического лидерства в мире", однако санкции ударили по их же авторам.

Ранее Всемирная торговая организация предупредила, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира.

При этом российский лидер Владимир Путин отмечал, что к настоящему времени практически восстановились логистические цепочки поставки товаров в Россию, нарушенные из-за западных рестрикций.

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