Ким Чен Ын выразил готовность вместе с Россией бороться с империализмом

Пхеньян поддерживает Россию

Северная Корея всегда будет вместе с Россией, поддерживать ее президента и правительство.

Об этом в среду, 13 сентября, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Пхеньян намерен и дальше развивать отношения с Москвой.

"Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", – сообщил северокорейский лидер (цитата по РИА Новости).

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию на поезде 12 сентября. Планируются переговоры российской и северокорейских делегаций, Путин и Ким Чен Ын проведут встречу в формате тет-а-тет.

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