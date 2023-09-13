Путин на Восточном встретился с девятиклассницей из Ростова

Глава государства подарил школьнице пусковой "ключ на старт"

Визит на космодром Восточный Владимир Путин начал со встречи с девятиклассницей Машей Андреевой из Ростова-на-Дону, которая 1 сентября во время открытого урока "Разговор о важном" попросила президента организовать для школьников на предприятиях "Роскосмоса" познавательные программы.

Глава государства подарил школьнице пусковой "ключ на старт" и пожелал успехов в создании спутников. Сейчас она участвует в конструировании первого в России аппарата с дата-центром с использованием блокчейна.

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