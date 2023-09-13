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В Нидерландах нашли похищенную картину Ван Гога

10:15
  • среда
  • 13 сентября 2023

К поискам привлекли одного из самых авторитетных арт-детективов Европы

В Нидерландах нашли похищенную картину Ван Гога. Работа "Весенний сад" экспонировалась в музее города Гронинген, передает "ТВ Центр".

В 2020-м полотно перевезли на временную выставку в Ларен, которую вскоре закрыли из-за пандемии. Этим обстоятельством воспользовался похититель. Он проник в здание ночью, взломал двери и успел вынести картину до прибытия полиции.

К поискам привлекли одного из самых авторитетных арт-детективов Европы. Именно он три года спустя и обнаружил пропажу. Впрочем, о ходе своего расследования сыщик распространяться не стал.

"Весенний сад", который сейчас оценивают в сумму от 3 до 6 миллионов евро, был написан Ван Гогом в 1884 году после возвращения художника к семье в деревню.

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Картина Ван Гога "Весенний сад"
Картина Ван Гога "Весенний сад"
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