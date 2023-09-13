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Захарова рассказала о попытках Запада помешать проведению ВЭФ

09:39
  • среда
  • 13 сентября 2023

Западные страны продолжают предпринимать недружественные шаги

К Восточному экономическому форуму (ВЭФ) приковано внимание не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Об этом в среду, 13 сентября, рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Отвечая на вопрос о попытках Запада воспрепятствовать проведению форума, спикер МИД отметила, что "мы воспринимаем это как их свойство, их качество неотъемлемое", причем "уже и особо не реагируем".

Захарова подчеркнула, что "Запад сам себя изолировал", поэтому "в этих условиях, конечно, форум приобретает особую актуальность", сообщает ТАСС.

Девизом ВЭФ в 2023 году стал слоган "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Форум проходит с 10 по 13 сентября. При этом сотрудники средств массовой информации из недружественных России государств не аккредитованы на ВЭФ.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна не собирается изолироваться, несмотря на недружественные действия Запада и попытки превратить Россию в изгоя.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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