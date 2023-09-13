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"Запасы истощены": в США предрекли ВСУ поражение из-за нехватки ресурсов

09:47
  • среда
  • 13 сентября 2023

Украинские военные испытывают снарядное голодание

Военнослужащие ВСУ не смогут продолжать наступательные действия в зоне военной спецоперации из-за нехватки ресурсов. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.  

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Как отметил аналитик, на данном этапе реализации украинского контрнаступления ВСУ столкнулись с "катастрофической" нехваткой ресурсов на всей линии фронта.

"Наблюдается истощение запасов, которое может привести к разгрому украинской армии", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на регулярные доклады украинского командования о якобы нормальных темпах наступления, военнослужащие ВСУ уже не могут в "полной мере" противостоять российским военным в зоне СВО. По его словам, механизированные бригады украинской армии не готовы к отражению массированных атак ВС России из-за "снарядного голода".  

"Тот факт, что украинцы продолжают биться головой о первую линию российской обороны, говорит о том, что у них просто не хватает ресурсов, чтобы закончить это дело", - заключил он.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что на сегодняшний день российская армия обладает всеми возможностями для полномасштабного контрнаступления в зоне военной спецоперации. По мнению военного аналитика, при желании ВС России могут освободить Одесскую область от украинских националистов в течение двух-трех месяцев.

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