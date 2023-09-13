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В НАТО опровергли планы расширения за счет Армении

09:59
  • среда
  • 13 сентября 2023

Альянс не рассматривает возможность приглашения Еревана вступить в блок

Североатлантический альянс не рассматривает возможность расширения блока за счет Армении, а сам Ереван не подавал заявку на вступление в альянс. Об этом рассказал представитель НАТО.
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Ранее президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к армянскому премьер-министру Николу Пашиняну, предложив сделать Армению членом НАТО, а также добавил призыв к президенту США о защите интересов Еревана.

Комментируя это заявление, представитель военно-политического блока подчеркнул, что "господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО", а значит, "его взгляды и мнения — его собственные и не отражают точку зрения альянса", пишут "Известия".

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия была и будет близким союзником и партнером Армении, а глава государства Владимир Путин отмечал, что в российско-армянских отношениях нет никакого разворота.

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