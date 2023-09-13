"Не надо в нас искать врага": Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении

Ереван признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом

Скорейшая нормализация отношений Москвы и Еревана позволит обеспечить стабильность и безопасность в Восточном Закавказье. Об этом в ходе выступления на планерном заседании Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что на прошлой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян во время беседы с журналистами издания La Repubblica заявил о необходимости создания нового инструмента обеспечения "коллективной" безопасности в регионе. По мнению политика, Ереван "вкусил горькие плоды", ориентируясь в данном вопросе исключительно на Москву. Позднее в МИД России отреагировали на высказывание Пашиняна, отметив, что подобного рода заявления могут привести к ухудшению российско-армянских отношений.

"Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет", - заявила Захарова, чьи слова приводит РИА новости.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что реакция Москвы на высказывания отдельных представителей политического истеблишмента Армении является "закономерной". По ее словам, такая "жесткая" риторика российских дипломатов в отношении Еревана спровоцирована "ложными и омерзительными" заявлениями армянского руководства.

Она также добавила, что именно Ереван признал внешнеполитический суверенитет Баку над Нагорным Карабахом. Иными словами, российская сторона одобряет решение руководства Армении в этом вопросе и признает некогда спорную территорию частью Азербайджана, пояснила дипломат.

"Не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию", - заключила представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Армении фактически признали суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. По словам главы государства, Ереван даже успел зафиксировать это решение на бумаге в ходе подготовительной сессии к Пражскому соглашению.

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