Переговоры Путина и Ким Чен Ына состоялись. Главное

Встреча прошла на космодроме Восточный

600 километров, двое суток в пути. За перемещениями самого знаменитого в мире бронепоезда следили миллионы. Как провожали, как встречали, но главной интригой было место проведения переговоров Путина и Кима. Оказывается, встретиться на космодроме Восточный в Амурской области лидеры договорились еще в 2019-м, когда общались в прошлый раз.

Советский союз поддерживал КНДР в борьбе за независимость. И стал первым, кто признал Северную Корею как суверенное государство. Между нашими странами всегда были доброседские отношения. Теперь Пхеньян намерен развивать свою космическую программу. Россия готова помочь со строительством спутников. И, судя по всему, товарищ Ким процесс курирует лично.

Ракеты "Ангара", стартовый комплекс и, конечно, запись в книге почетных гостей - "Слава России, давшей жизнь первым покорителям космоса, будет бессмертной".

В скромной девушке рядом мало кто узнал сестру северокорейского лидера. Ким Ё Чён почти всегда сопровождает брата. Она - одна из самых влиятельных политиков КНДР. Делегация страны вообще внушительная. Министры транспорта, иностранных дел и обороны. Совсем недавно Сергей Шойгу посещал Северную Корею и не исключил проведение в будущем совместных военных учений. Переговоры у лидеров сегодня - и тет-а-тет, и в расширенном формате.

"Я очень рад вас вновь видеть и принимать в России, на космодроме Восточный. Мы гордимся тем, как развивается эта отрасль у нас, и это наш новый объект. Надеюсь, и вам, и вашим коллегам это интересно. Нам, конечно, нужно поговорить по вопросам экономического взаимодействия, по вопросам гуманитарного характера, по ситуации в регионе", - отметил Путин.

"Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и безопасности в противовес гегемонистическим силам, которые противостоят России. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина. Надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", - указал Ким Чен Ын.

И это то, что принципиально не нравится Западу. Не успел северокорейский бронепоезд пересечь российскую границу, а в Белом Доме уже истерика.

"Эта встреча сильно беспокоит США и их региональных союзников. Запад десятилетиями вводил тщательно продуманные санкции, чтобы изолировать Северную Корею. Тандем Москвы и Пхеньяна может стать грозной силой", - пишут американские СМИ.

Впрочем, дружить против кого-то наши страны не намерены, особо подчеркнули в Кремле.

Был сегодня на Восточном и еще один важный гость. Точнее, гостья. Девятиклассница Мария Андреева из Ростова. Во время всероссийского открытого урока "Разговор о важном" она рассказала президенту, что хочет побывать на космодроме, ведь уже 3 года занимается спутникостроением и даже участвовала в разработке первого донского аппарата. Владимир Путин подарил Марии стартовый ключ. С пожеланиями, чтобы все старты в ее жизни были удачными.

Ну, а для делегации из Пхеньяна – торжественный прием. За визитом северокорейского лидера внимательно следят и на Восточном экономическом форуме. Сегодня заключительный, но не менее насыщенный день его работы. А значит - еще есть время обсудить все условиях. Подписать контракты. Ну и, пожалуй, самое важное - чем-то впечатлить потенциальных инвесторов.

Сегодняшний день на форуме вообще выдался каким-то камерным. Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль призналась, что хотела бы прокатиться на "Ниве". И обратно в "райский сад" совсем не тянет.

Итоги форума станут известны позже. Однако уже понятно, свой главный девиз "На пути к миру, сотрудничеству и процветанию" ВЭФ-2023 года полностью оправдал.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"