Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ

Уникальные кадры: окраины Вербового, очередная попытка штурма, ВСУ бросили в атаку несколько танков и броневиков. Новороссийские десантники подпустили их на расстояние выстрела. И когда машины оказались в зоне поражения, открыли огонь из переносных установок. Точное попадание. Взрыв такой, что танку оторвало башню. Через несколько минут загорелись еще два. В этом бою десантники сожгли и британский "Челленджер". Счет уничтоженной технике националистов на ореховском направлении идет уже на сотни.

Ожесточенные бои в Вербовом идут за каждый квадратный метр. Националисты пытаются прорвать оборону российских войск на западных окраинах. Но пока только увязли в перестрелках. Боевики постоянно запрашивают поддержку авиации. Но ее эффективность крайне низкая. Наши комплексы постановки помех блокируют работу украинских самолетов и вертолетов. РЭБовцы сбивают прицелы, радары и локаторы. Вынуждают украинских пилотов подниматься на 5-7 километров. А там уже любой воздушный объект - от беспилотника до бомбардировщика - становится легкой добычей российских ПВО.

На южнодонецком направлении российские войска не только выдержали натиск боевиков. Но и сами перешли в контратаки.

Олег Чехов, начальник пресс–центра группировки войск "Восток": "Штурмовыми подразделениями группировки в ходе наступательных действий в районе Старомайорского ликвидирована группа пехоты ВСУ, артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке".

Решающую роль в успешной обороне южнодонецкого участка сыграли разведчики и операторы дронов - камикадзе. Бойцы обнаружили опорные пункты ВСУ и засыпали их гранатами. Удерживать позиции под таким шквалом огня боевики не смогли. И, бросив окопы, побежали.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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