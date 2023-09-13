СКР займется вандалами, осквернившими советский танк-памятник в Молдавии

Злоумышленников ищут

Следственный комитет России займется расследованием факта осквернения танка-памятника Т-34 в молдавском городе Корнешты.

Все нарушители будут установлены и понесут заслуженное наказание, сообщили в ведомстве.

Накануне стало известно, что вандалы нанесли на памятник нецензурные и проукраинские надписи. Кроме того, злоумышленники залили гранитные плиты и обезобразили постамент.

В посольстве России в Молдавии рассчитывают, что местные правоохранительные органы оперативно примут меры по выявлению и наказанию виновных. Администрация города Корнешты пообещала, что все надписи будут стерты.

"Я позвонила человеку, ответственному за уборку местности. Сегодня мы устраним эту надпись и вернем все в порядок", - сказала мэр Вера Буга.

Танк-памятник Т-34 в Корнештах был возведен в 1970-х годах в честь воинов 6-й танковой армии, которая первой вышла на государственную границу Молдавской ССР в марте 1944 года и начала освобождение от фашистской оккупации.

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