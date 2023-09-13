Перспективы Байдена на грядущих выборах тают на глазах

Импичмента не миновать?

Россия почти каждый месяц выносит на заседания Совбеза ООН вопрос о поставках Украине западных вооружений, и каждый раз находятся новые сюжеты, заявил постпред России в международной организации. Василий Небензя напомнил, что недавно украинские и американские официальные лица подтвердили информацию о 100 миллиардах долларов, которые Киев уже получил от США и их союзников. А по итогам визита госсекретаря Блинкена Украине сделана новая подачка - на миллиард долларов. При этом будут расширены поставки боеприпасов с обедненным ураном и кассетных снарядов, которые начались еще летом.

"Администрация Байдена готовит решение о поставках киевскому режиму ракет большой дальности с кассетными боеприпасами. При этом, по данным исследовательской службы Конгресса США, до трети кассет из новых боеприпасов могут не разорваться и остаться в земле в качестве угрозы на многие десятилетия для мирных граждан. Спрашивается, чем руководствуются в Вашингтоне и Лондоне, санкционируя подобные очевидные преступления?", - продолжил Василий Небензя.

А руководствуются совершенно очевидной целью - нанести России как можно больший ущерб. Как следует из последних заявлений заокеанских политиков, сегодня у США два вектора противостояния - это Россия, которую в Вашингтоне называют "острой угрозой", и Китай, по американской классификации - "текущая угроза". И если против нашей страны Штаты по сути уже развязали не только торговую, но и реальную войну руками Киева, то обострение отношений с КНР только готовят, но все активнее.

Издание The Hill в этой связи приводит слова министра ВВС США Фрэнка Кендалла: "Наша задача - сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится. Мы все говорим о необходимости реформы Воздушно-космических войск, иначе мы можем не предотвратить и даже проиграть войну. Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана".

Дергать за политические ниточки по всему миру издавна было любимым делом США. А сегодня особенно. В то время, когда республиканцы грозят президенту Байдену импичментом, очень удобно пугать избирателей мифическими угрозами извне. Да и до выборов рукой подать, а значит, нужно постоянно напоминать, кто по-настоящему защищает страну.

"Республиканцы начали незаконное расследование по импичменту, которое представляет собой кенгуру-суд, рыболовную экспедицию и театр заговора в одном лице. Нет ни малейшего доказательства тому, что президент Джо Байден совершил преступление, влекущее за собой импичмент", - заявил Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей США.

Впрочем, такими пассажами избирателя уже не убедить. О бизнес-интересах семьи Байденов известно, кажется, все, что только можно. А электоральные перспективы действующего президента тают с каждым его новым заявлением. В эти дни Америка вспоминает трагические события сентября 2001 года. Вспомнил и Байден.

"Я помню, как на следующий день смотрел на упавшее здание. Я будто смотрел через врата ада", - сказал он.

Однако, по данным нацкомитета Республиканской партии, 12 сентября 2001-го Байден находился на сессии сената в Вашингтоне - и тому есть масса свидетелей.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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